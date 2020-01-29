Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ
12:32 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Утвержденный состав штаба опубликован на сайте правительства в среду.
"Голикова Т. А. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - председатель штаба", - говорится в сообщении кабмина.
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