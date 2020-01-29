Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Утвержденный состав штаба опубликован на сайте правительства в среду.

"Голикова Т. А. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - председатель штаба", - говорится в сообщении кабмина.