0
0
105
НОВОСТИ

Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

12:32 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Утвержденный состав штаба опубликован на сайте правительства в среду.

"Голикова Т. А. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - председатель штаба", - говорится в сообщении кабмина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 29.01.2020
ВАДА сообщило новую информацию об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории
0
0
13:25 29.01.2020
За две недели заявки на электронную медкарте в Москве подали более 100 тыс. горожан
0
25
13:20 29.01.2020
МВД хочет обязать иностранцев предоставлять медицинские справки при въезде в РФ
0
33
13:05 29.01.2020
Задержания распространителей ложной информации о коронавирусе начались в Китае
0
69
13:00 29.01.2020
Путин "ничего не думает" о переименовании президента в "верховного правителя" - Песков
0
77
12:20 29.01.2020
Более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода - ЦБ РФ
0
128
12:05 29.01.2020
В МИД РФ сочли, что голландские парламентарии пошли на провокацию
0
159
12:00 29.01.2020
Роскомнадзор блокирует почтовый сервис Protonmail из-за сообщений о "минированиях" в РФ
0
141
11:32 29.01.2020
Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
0
174
11:20 29.01.2020
Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом в Ростовской области
0
181

Возврат к списку