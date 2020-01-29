ЕС намерен запустить первые сети 5G к концу 2020 года
16:10 29.01.2020
Евросоюз намерен запустить первые сети мобильного интернета пятого поколения 5G уже к концу 2020 года, говорится в обнародованной Еврокомиссией 29 января соответствующей дорожной карте. В документе также отмечается, что европейская организация ограничит иностранным компаниям доступ к участию в создании этой систем, руководствуясь принципами национальной безопасности. «Первые услуги 5G уже к концу этого года будут запущены в 138 городах Европейского союза», – говорится в документе.
Как следует из текста дорожной карты, сети интернета пятого поколения «будут регулироваться с учетом принципов национальной безопасности». По факту речь идет о создании юридической базы для ограничения доступа к работе по созданию европейской системы 5G для таких компаний, как китайская Huawei.
Как заявила, представляя это документ, замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, системы 5G «должны гарантировать полную надежность от любых кибер-угроз». Она заявила, что Еврокомиссия намерена гарантировать надежную систему отбора компаний, которые будут допущены к созданию этой системы. Как пояснил в свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, «риски системы 5G несопоставимы с существующими сегодня рисками, поскольку это будут принципиально новые системы, которых ранее не существовало».
Игорь Субботин
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