Путин отправил в отставку главу Чувашии "в связи с утратой доверия"

17:32 Источник: Эхо Москвы

Президент РФ Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия» главы государства, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Врио главы региона назначен Олег Николаев, сообщают в Кремле.

В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей. Эхо Москвы