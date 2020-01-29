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Путин отправил в отставку главу Чувашии "в связи с утратой доверия"

17:32 29.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент РФ Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия» главы государства, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Врио главы региона назначен Олег Николаев, сообщают в Кремле.

В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей.  Эхо Москвы

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