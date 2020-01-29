ВОЗ завтра рассмотрит вопрос о введении международного режима ЧС в связи "уханьской" пневмонией
19:20 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет 30 января в Женеве заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять международный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае. Об этом сообщила в среду штаб-квартира ВОЗ.
"Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность", - говорится в сообщении.
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