За пределами Китая зафиксировано три случая передачи коронавируса между людьми

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала в трех странах признаки передачи коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом заявил в среду на прсс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах", - сказал он.