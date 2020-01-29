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НОВОСТИ

За пределами Китая зафиксировано три случая передачи коронавируса между людьми

21:15 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала в трех странах признаки передачи коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом заявил в среду на прсс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах", - сказал он.

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