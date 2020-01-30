На границе США обнаружен самый длинный тоннель по провозу контрабанды
14:32 30.01.2020 Источник: Газета.Ru
Власти Соединенных Штатов нашли самый длинный тоннель по провозу контрабанды на юго-западной границе с Мексикой. Об этом сообщает NBC.
Уточняется, что тоннель протягивается от мексиканского города Тихуана до американского города Сан-Диего.
По данным телеканала, длина тоннеля составляет около 1,3 километра, высота — 165 сантиметров, а ширина — около 70 сантиметров. Там имеются вентиляционная система, система по проходу вагонеток, высоковольтные электрические кабели, лифт на входе, а также водосточная система.
Также отмечается, что пока, после обнаружения тоннеля, не было произведено ни одного ареста. Газета.Ru
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