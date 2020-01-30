В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве

15:23 Источник: НГ-Online

В горном соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Республике Тыва, сформирована команда для проведения противопаводковых мероприятий на реке Чадан. Соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона.



К проведению подрывных работ привлечены специалисты инженерно-саперных подразделений и расчет беспилотного летательного аппарата соединения.



В настоящее время подразделение в составе 14 человек и 3 единиц техники прибыло на местность и проводит инженерную разведку с привлечением беспилотного летательного аппарата. По результатам разведки инженеры ЦВО проведут необходимые расчеты для производства подрывных работ.

В настоящее время в Дзун-Хемчикском кожууне республики сохраняется опасность подтопления, вызванная промерзанием русла реки Чадан и уходом воды в грунт.



По информации пресс-службы Центрального военного округа.