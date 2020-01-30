В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве
15:23 30.01.2020 Источник: НГ-Online
К проведению подрывных работ привлечены специалисты инженерно-саперных подразделений и расчет беспилотного летательного аппарата соединения.
В настоящее время подразделение в составе 14 человек и 3 единиц техники прибыло на местность и проводит инженерную разведку с привлечением беспилотного летательного аппарата. По результатам разведки инженеры ЦВО проведут необходимые расчеты для производства подрывных работ.
В настоящее время в Дзун-Хемчикском кожууне республики сохраняется опасность подтопления, вызванная промерзанием русла реки Чадан и уходом воды в грунт.
По информации пресс-службы Центрального военного округа.
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