Состоялись переговоры начальников Генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции

16:47 Источник: НГ-Online

30 января состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым и его турецким коллегой генералом Гюлером. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике.



По информации Минобороны РФ.