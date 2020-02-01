В аэропорт Внуково экстренно вернулся самолет летевший рейсом в Сочи
11:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет, вылетевший из Внуково в Сочи, совершил в субботу утром экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Самолет следовал рейсом из Внуково в Сочи. После вылета экипаж доложил о возврате из-за технических проблем. В 10:05 борт приземлился в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Им предоставят резервный борт для полета в Сочи.
Новости
- 11:15 01.02.2020
- С рабочим визитом в Минск прибыл Майкл Помпео
- 10:45 01.02.2020
- Предполагаемого главаря ячейки "Аль- Каиды" задержали в США - прокуратура
- 10:15 01.02.2020
- Послание Трампа к Сенату и Конгрессу будет полно "неиссякаемого оптимизма" - администрация США
- 09:50 01.02.2020
- В Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и гололедица - Гидрометцентр
- 09:40 01.02.2020
- Для иностранцев пребывающих на территории КНДР введен режим карантина на 15 суток
- 09:30 01.02.2020
- Итоговое голосование по импичменту Трампа назначено на 5 февраля
- 21:20 31.01.2020
- Минобороны Италии: Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии
- 21:01 31.01.2020
- Управленцам московских школ предлагают проходить добровольную командную аттестацию
- 20:43 31.01.2020
- Пекин недоволен позицией США, где Китай попал в список стран с повышенной опасностью
- 19:30 31.01.2020
- Санкционная политика Британии в отношении РФ вряд ли изменится - посол Келин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать