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В аэропорт Внуково экстренно вернулся самолет летевший рейсом в Сочи

11:45 01.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет, вылетевший из Внуково в Сочи, совершил в субботу утром экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет следовал рейсом из Внуково в Сочи. После вылета экипаж доложил о возврате из-за технических проблем. В 10:05 борт приземлился в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Им предоставят резервный борт для полета в Сочи.

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