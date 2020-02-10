Минобрнауки РФ отменило приказ о международном сотрудничестве

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ о международном сотрудничестве, который ужесточил правила общения с иностранцами, отменен. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Приказ отменен", - сказал он.

Приказ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", ужесточающий требования к международному сотрудничеству, ранее вызвал возмущение у ученых. Вице- президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов назвал его противоречащим целям нацпроектов "Наука" и "Образование". Общее собрание РАН 15 ноября 2019 года призвало министерство отменить этот документ, так как свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки.