Трампа и Путина назвали самыми известными политиками в мире - исследование
12:20 12.02.2020 Источник: РБК
Индекс известности президента США Дональда Трампа в 2019 году составил 89 пунктов, президента России Владимира Путина — 84 пункта, показал глобальный опрос ассоциаций независимых исследовательских агентств Gallup International.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов — ее индекс известности составил 77 пунктов, один пункт ей уступил папа римский Франциск. В пятерку лидеров также вошел президент Франции Эмманюэль Макрон (73 пункта).
Среди 13 мировых лидеров, о которых респондентов спрашивали, наименее известен оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди (индекс 54), его опередили президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и президент Ирана Хасан Роухани (60). РБК
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