Уровень инфляции в России опустился до 2,4% - Путин
15:00 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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