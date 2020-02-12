Уровень инфляции в России опустился до 2,4% - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил снижение инфляции в стране и "уверенно низкий уровень" безработицы. "Инфляция в 2019 году сократилась до трех процентов, сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении, - сказал он на совещании по экономическим вопросам. - На уверенно низком уровне находится безработица: в среднем это 4,6% за прошлый год".