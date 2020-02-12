Reuters и Facebook будут вместе выявлять недостоверные новости в соцсетях
19:11 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информационное агентство Reuters и американская компания Facebook в среду заявили о запуске совместной программы, направленной на выявление недостоверной информации в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
В нем отмечается, что в рамках программы Рейтер будет оценивать достоверность фотографий, видео и сообщений пользователей соцсетей "Фейсбук" и "Инстаграм" из США. Эта программа будет функционировать не только в период подготовки к президентским выборам в США в 2020 году, но и после их завершения.
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