Лояльность россиян к банкам снижается пятый год подряд - опрос
10:32 13.02.2020 Источник: РБК
Больше трети россиян (34%) не удовлетворены своим основным банком и, возможно, ищут ему замену, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Граждан не устраивает качество услуг, и они не хотят рекомендовать «родную» кредитную организацию друзьям и знакомым.
Доля таких клиентов растет пять лет подряд, что влияет на общий уровень лояльности граждан к банкам: так называемый индекс NPS (Net Promoter Score; готовность рекомендовать банк) в 2020 году упал до пяти пунктов. Это почти втрое меньше результатов прошлого года. Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
НОВОСТИ
- 11:20 13.02.2020
- Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
- 09:00 13.02.2020
- Россия и Китай представляют для США серьезную угрозу на территории Африки - Пентагон
- 22:35 12.02.2020
- Американские солдаты застрелили 14-летнего мальчика в Сирии - Минобороны РФ
- 21:30 12.02.2020
- Генсек НАТО выразил Турции поддержку, независимо от ситуации в Идлибе
- 19:35 12.02.2020
- Турция поместила на границе с Идлибом реактивные системы залпового огня - СМИ
- 18:17 12.02.2020
- Информация о «нападении российских военных на мирных жителей» в Идлибе не соответствуют реальности - Минобороны
- 16:32 12.02.2020
- В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
- 12:05 12.02.2020
- Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган
- 11:05 12.02.2020
- Турция перебросила новые подкрепления в Сирию - ТВ
- 11:00 12.02.2020
- США показали мировую карту активности ВМФ РФ и Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать