Допрасходы на реализацию послания президента составят 2 трлн руб. за 3 года - Силуанов
12:05 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные расходы на реализацию послания президента Федеральному собранию составят более 2 трлн рублей в ближайшие три года, из них свыше 1,8 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.
"Учтены в поправках в закон о бюджете все положения послания. Стоимость дополнительных расходов составит на трехлетку более 2 трлн рублей. В первую очередь это конечно дополнительные расходы из федерального бюджета - более 1,8 трлн рублей. И около 190 млрд рублей мы дополнительно прогнозируем расходы у субъектов Российской Федерации", - сказал Силуанов.
НОВОСТИ
- 13:05 13.02.2020
- Нидерланды отказались от предложения судить в РФ подозреваемых в крушении малазийского Боинга россиян
- 13:00 13.02.2020
- Путин с огромным уважением относится к украинскому народу - Песков
- 12:32 13.02.2020
- Число россиян, невыездных из-за долгов, превысило в 2019 году 3,2 млн человек
- 12:20 13.02.2020
- Мишустин поручил к 1 апреля подготовить оптимизацию численности сотрудников министерств
- 12:00 13.02.2020
- Доктор наук из Новочеркасска получил 7,5 лет строгого режима по обвинению в госизмене
- 11:49 13.02.2020
- Москвичи могут следить за прививками детей онлайн
- 11:32 13.02.2020
- Филат заявил, что Плахотнюк предлагал ему оклеветать Додона - ТВ
- 11:20 13.02.2020
- Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
- 11:05 13.02.2020
- Внук Назарбаева заявил в соцсети, что просит политического убежища в Британии
- 11:00 13.02.2020
- Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать