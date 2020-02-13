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Допрасходы на реализацию послания президента составят 2 трлн руб. за 3 года - Силуанов

12:05 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные расходы на реализацию послания президента Федеральному собранию составят более 2 трлн рублей в ближайшие три года, из них свыше 1,8 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

"Учтены в поправках в закон о бюджете все положения послания. Стоимость дополнительных расходов составит на трехлетку более 2 трлн рублей. В первую очередь это конечно дополнительные расходы из федерального бюджета - более 1,8 трлн рублей. И около 190 млрд рублей мы дополнительно прогнозируем расходы у субъектов Российской Федерации", - сказал Силуанов.

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