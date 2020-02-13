Нидерланды отказались от предложения судить в РФ подозреваемых в крушении малазийского Боинга россиян

13:05 Источник: Эхо Москвы

Нидерланды отказались от предложения России судить подозреваемых в крушении малазийского Боинга россиян на родине. Как утверждают власти королевства, соответствующее обращение было направлено Москвой в октябре прошлого года.

Речь идет о троих россиянах, которые, как считают в Гааге, причастны к трагедии, произошедшей в небе над Донбассом в июле 2014 года. Это экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, а также бывший руководитель разведки сепаратистов Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов. Как передает агентство Reuters со ссылкой на письмо министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент, власти королевства не считают передачу дел россиян Москве приемлемым вариантом. Он не будет рассматриваться, подчеркнул глава ведомства. Сам процесс против Гиркина, Дубинского и Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко по делу о сбитом Боинге должен начаться в суде Нидерландов 9 марта. Всех подозреваемых в крушении лайнера в небе над Донбассом прокуратура королевства ранее вызывала на допрос. Как ожидается, никто из них лично перед судом не предстанет. В частности, Гиркин отказался давать показания и заявил, что не признает свою вину. Однако одного из подозреваемых — Олега Пулатова — будет представлять международная группа адвокатов, в которую входят нидерландские юристы, а также представительница России.

Международная следственная группа считает, что малазийский Боинг был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего базирующейся под Курском бригаде ПВО. Москва все обвинения отрицает. Эхо Москвы