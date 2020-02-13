Комитет Рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации"

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильный комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации". Об этом в четверг сообщил депутат украинского парламента от фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации", - написал он в своем Telegram-канале.