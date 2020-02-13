Госдума приняла поправку о бесплатном питании в начальных классах

14:12 Источник: Интерфакс

Государственная Дума в четверг приняла во втором чтении внесенную президентом РФ поправку об обеспечении учащихся начальных классов горячим питанием.

Согласно поправке, "обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным", сказал в четверг парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятие инициативы "позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе".

В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в 2020 году потребуется 21 млрд руб.