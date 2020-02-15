Новую программу глубоководных исследований Байкала готовят ученые в Иркутске

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые научных институтов РАН, расположенных в Иркутске, готовят программу новых глубоководных исследований Байкала, которая может стать обоснованием для достройки глубоководных обитаемых аппаратов "Рифт-1" и "Рифт-2", создаваемых с 1980-х годов на базе опытно-конструкторского бюро океанологической техники. Об этом в субботу сообщил ТАСС научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игорь Бычков.

"Аппараты создавались под развитие глубоководных исследований, рассчитаны предварительно на глубину более 4 тыс. м, максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала. Сейчас идет дискуссия по поводу того, нужно их достраивать или нет, и одно из обоснований их достройки - то, что нужно проводить исследования на Байкале. Мы не просто ждем, мы пытаемся как- то влиять, чтобы все-таки завершилось строительство аппаратов, и, подготовив хорошую научную программу, дадим дополнительное обоснование для их достройки", - сказал Бычков.

Программу планируется направить в Российскую академию наук, а также в Министерство науки и высшего образования РФ. Бычков отметил, что необходимость в новых глубоководных исследованиях Байкала достаточно высокая, насчитывается порядка десяти направлений в изучении озера, где требуется применение обитаемых аппаратов. Между тем сейчас в России нет активно эксплуатируемых глубоководных обитаемых аппаратов.