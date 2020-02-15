Под Томском стартовала акция "Красный обоз" приуроченная к 75-летию Победы
15:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акция "Красный обоз", в ходе которой жители Томской и Кемеровской областей воссоздадут маршрут проходившего в годы Великой Отечественной войны обоза с рыбой, спасшей от голода кузбасских шахтеров, добывавших уголь для оборонных целей СССР, стартовала в субботу в Каргасокском районе Томской области. Об этом сообщила ТАСС замначальника томского департамента культуры Лариса Важова.
В 1942 году в Кузбассе добывали 80% угля для оборонных целей СССР, при этом, как и все труженики тыла, шахтеры испытывали проблемы с продовольствием. Чтобы помочь соседям и тем самым поддержать фронт, рыбаки Нарымского края (Томская область) - старики и женщины - взяли на себя повышенные обязательства по вылову рыбы. В декабре 1942 года за 18 дней конный обоз, собирая рыбу, прошел по населенным пунктам Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского районов современной Томской области. В Томск на 2100 санях прибыло 620 тонн свежей рыбы, которая по железной дороге была доставлена в Кузбасс.
"Акция стартовала в Каргаске (откуда ушли первые обозы с рыбой для шахтеров и металлургов Кузбасса - прим. ТАСС). По улицам села прошел санный обоз, оформленный в стиле военного времени 40-х годов XX века. Состоялся театрализованный митинг", - сказала Важова.
НОВОСТИ
- 14:30 15.02.2020
- Глава МИД Украины полагает, что встреча "нормандской четверки" в апреле не состоится
- 13:45 15.02.2020
- На "Инициативы трех морей" США готовы выделить до 1 млрд долларов - Помпео
- 13:15 15.02.2020
- Биатлонисты Устюгов и Слепцова воспользуются правом оспорить дисквалификацию за допинг
- 12:45 15.02.2020
- Американских граждан эвакуируют с лайнера помещенного в карантин - Посольство США
- 12:15 15.02.2020
- Мюнхен: Зеленский и глава МВФ обсудили состояние украинской экономики
- 11:45 15.02.2020
- Из-за коронавируса в Китае почти на 80% упала загруженность скоростных автотрасс
- 11:15 15.02.2020
- Признан виновным в допинге и лишен олимпийского золото российский биатлонист Устюгов
- 10:45 15.02.2020
- До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд
- 10:15 15.02.2020
- Новую программу глубоководных исследований Байкала готовят ученые в Иркутске
- 09:50 15.02.2020
- Минздрав Японии решило попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать