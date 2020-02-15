Под Томском стартовала акция "Красный обоз" приуроченная к 75-летию Победы

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция "Красный обоз", в ходе которой жители Томской и Кемеровской областей воссоздадут маршрут проходившего в годы Великой Отечественной войны обоза с рыбой, спасшей от голода кузбасских шахтеров, добывавших уголь для оборонных целей СССР, стартовала в субботу в Каргасокском районе Томской области. Об этом сообщила ТАСС замначальника томского департамента культуры Лариса Важова.

В 1942 году в Кузбассе добывали 80% угля для оборонных целей СССР, при этом, как и все труженики тыла, шахтеры испытывали проблемы с продовольствием. Чтобы помочь соседям и тем самым поддержать фронт, рыбаки Нарымского края (Томская область) - старики и женщины - взяли на себя повышенные обязательства по вылову рыбы. В декабре 1942 года за 18 дней конный обоз, собирая рыбу, прошел по населенным пунктам Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского районов современной Томской области. В Томск на 2100 санях прибыло 620 тонн свежей рыбы, которая по железной дороге была доставлена в Кузбасс.

"Акция стартовала в Каргаске (откуда ушли первые обозы с рыбой для шахтеров и металлургов Кузбасса - прим. ТАСС). По улицам села прошел санный обоз, оформленный в стиле военного времени 40-х годов XX века. Состоялся театрализованный митинг", - сказала Важова.