Путин не отправлял войска в Ливию и не давал никаких приказов на этот счет - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию и не отдавал каких-либо приказов на этот счет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отправлял ли Путин войска в эту страну и давал ли согласие на какие-либо военные операции на ее территории.

"Владимир Путин, главнокомандующий Вооруженными силами РФ не отправлял войска в Ливию и никаких приказов на этот счет не отдавал", - отметил он.