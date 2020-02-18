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До 1 марта будет обнародована новая модель распределения бюджетных мест в вузах - Минобрнауки

22:30 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая модель распределения бюджетных мест в вузах будет обнародована до 1 марта, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в понедельник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Общее увеличение [бюджетных мест], конечно, произойдет во всех регионах, но мы сейчас заканчиваем разработку соответствующего порядка распределения бюджетных мест. <...> [Методика] будет обнародована до конца февраля, до 1 марта, вот буквально в последних числах февраля", - сказал он.

При этом Фальков отметил, что новая система будет ориентирована не только на нынешние потребности рынка труда соответствующего региона, но также будет учитывать его возможные изменения. "Вы понимаете, как цикл устроен. Вы даете бюджетные места в 2021 году, в лучшем случае у вас в 2025-2026 годах выходят на рынок те, кто поступил в 2021 году. Вы должны понимать, что будет происходить на рынке труда через 4-6 лет, а в идеале надо понимать, что будет происходить через 15-20-30 лет, потому что вуз не настраивается на потребности рынка труда за два месяца, требуется по-хорошему год", - пояснил он.

Также глава Минобрнауки напомнил, что распределение бюджетных мест "напрямую связано с коллективами, кафедрами или конкретными преподавателями", если государство не выделяет соответствующую квоту, то без работы могут остаться целые кафедры, факультеты или институты. "509 тысяч бюджетных мест. Распределяя их между регионами и факультетами, надо в фокусе держать конкретного студента и преподавателя. Если мы не даем в регион бюджетные места на какое-то направление подготовки, то мы лишаем целые коллективы работы, потому что, конечно, на платные места при отсутствии бюджетных абитуриенты идут неохотно или не идут вообще", - добавил Фальков.

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