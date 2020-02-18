Украина продаст три порта на Черном море
11:20 18.02.2020 Источник: Газета.Ru
Фонд госимущества Украины (ФГИ) сообщил, что три государственных морских порта Украины, которые имеют выход к Черному морю, были внесены в список объектов, подлежащих приватизации из-за их убыточности. Об этом ФГИ сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что речь идет о портах «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск».
«Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Например, три торговых морских порта «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск», — сказано в сообщении.
В ФГИ подчеркнули, что эти три порта являются убыточными для государства и они не имеют средств для выплаты полной зарплаты сотрудникам.
В фонде назвали своей главной задачей найти ответственных инвесторов, которые смогут наладить управление и сохранить работников портов. Газета.Ru
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