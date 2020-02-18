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НОВОСТИ

РФ обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа - апелляционный суд Гааги

13:00 18.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Апелляционный суд Гааги заявил, что РФ обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако это решение отменил Окружной суд Гааги. Теперь же апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда.  Эхо Москвы

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