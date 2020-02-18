0
0
0
НОВОСТИ

Японский Минздрав сообщил о 88 новых случаев заражения коронавирусом на судне Diamond Princess

13:32 18.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Министерство здравоохранения Японии сообщило о 88-ми новых случаев заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess. Оно стоит на карантине в порту Иокогамы с начала февраля. Среди заболевших есть гражданка России. Она будет госпитализирована в Японии.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 18.02.2020
Путин знает о реакции в обществе на приговор суда по "делу "Сети" - Песков
0
61
13:05 18.02.2020
Решение о взыскании с РФ $50 млрд по делу ЮКОСа будет обжаловано - Минюст
0
101
13:00 18.02.2020
РФ обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа - апелляционный суд Гааги
0
118
12:32 18.02.2020
Сын Чаушеску ходатайствует о предоставлении ему статуса потерпевшей стороны - СМИ
0
122
12:20 18.02.2020
Зеленский собирает СНБО из-за обострения в Донбассе
0
158
12:05 18.02.2020
Большинство россиян считают себя добрыми людьми - опрос
0
160
12:00 18.02.2020
В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность бывших президентов
0
170
11:32 18.02.2020
Для обжалования блокировок Facebook создаст независимый надзорный совет
0
182
11:20 18.02.2020
Украина продаст три порта на Черном море
0
281
11:05 18.02.2020
В России растет число наркоманов нового типа - исследование
0
293

Возврат к списку