Температура в Москве бьет абсолютный рекорд второй день подряд

11:05 Источник: Интерфакс

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции в полночь среды составила плюс 4,3 градуса, став максимальным значением суток за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Как сообщает Гидрометцентр России, таким образом побит прежний рекорд для 19 февраля, установленный в 1925 году - плюс 3,7 градуса.

В минувший вторник в Москве также был установлен новый абсолютный рекорд дня - плюс 6 градусов, что на 1,6 градуса выше прежнего максимума дня, зафиксированного в 1949 году.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду днем при облачной погоде с прояснениями температура составит плюс 2-4 градуса, местами пройдет небольшой дождь.

Как ожидается, аналогичный характер аномально теплой погоды сохранится в Москве еще минимум неделю.