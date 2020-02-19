Температура в Москве бьет абсолютный рекорд второй день подряд
11:05 19.02.2020 Источник: Интерфакс
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции в полночь среды составила плюс 4,3 градуса, став максимальным значением суток за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Как сообщает Гидрометцентр России, таким образом побит прежний рекорд для 19 февраля, установленный в 1925 году - плюс 3,7 градуса.
В минувший вторник в Москве также был установлен новый абсолютный рекорд дня - плюс 6 градусов, что на 1,6 градуса выше прежнего максимума дня, зафиксированного в 1949 году.
Согласно прогнозам синоптиков, в среду днем при облачной погоде с прояснениями температура составит плюс 2-4 градуса, местами пройдет небольшой дождь.
Как ожидается, аналогичный характер аномально теплой погоды сохранится в Москве еще минимум неделю.
НОВОСТИ
- 12:32 19.02.2020
- Охват тестирования на ВИЧ в РФ достиг почти 28% в 2019 г. - Минздрав РФ
- 12:20 19.02.2020
- Объем мошеннических операций с банковскими счетами в 2019 г. достиг 6,4 млрд руб. - ЦБ
- 12:05 19.02.2020
- Гражданин Мексики арестован в США по обвинению в шпионаже в пользу РФ
- 12:00 19.02.2020
- МИД КНР аннулировал аккредитацию троих корреспондентов WSJ в Пекине
- 11:32 19.02.2020
- В Госдуме поддержали запрет на закупку иностранной мебели для госучреждений
- 11:20 19.02.2020
- Трамп обвинил Блумберга в покупке права стать кандидатом в президенты от демократов
- 11:00 19.02.2020
- Депутат Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты
- 10:32 19.02.2020
- Риторика Саакашвили в адрес Путина стала одной из причин войны с Грузией - Волкер
- 10:20 19.02.2020
- Английские врачи смогут отказываться от пациентов, которые проявили по отношению к медикам сексизм или расизм
- 10:05 19.02.2020
- США поставляют оружие сирийским боевикам - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать