МИД КНР аннулировал аккредитацию троих корреспондентов WSJ в Пекине
12:00 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания "Уолл-стрит джорнэл" (WSJ) в Пекине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой вызванной коронавирусом пневмонии.
По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции "Уолл-стрит джорнэл" публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено. "Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов "Уолл-стрит джорнэл" в Пекине", - сказал он.
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