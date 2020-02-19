0
0
71
НОВОСТИ

МИД КНР аннулировал аккредитацию троих корреспондентов WSJ в Пекине

12:00 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания "Уолл-стрит джорнэл" (WSJ) в Пекине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой вызванной коронавирусом пневмонии.

По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции "Уолл-стрит джорнэл" публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено. "Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов "Уолл-стрит джорнэл" в Пекине", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 19.02.2020
Охват тестирования на ВИЧ в РФ достиг почти 28% в 2019 г. - Минздрав РФ
0
9
12:20 19.02.2020
Объем мошеннических операций с банковскими счетами в 2019 г. достиг 6,4 млрд руб. - ЦБ
0
47
12:05 19.02.2020
Гражданин Мексики арестован в США по обвинению в шпионаже в пользу РФ
0
74
11:32 19.02.2020
В Госдуме поддержали запрет на закупку иностранной мебели для госучреждений
0
104
11:20 19.02.2020
Трамп обвинил Блумберга в покупке права стать кандидатом в президенты от демократов
0
119
11:05 19.02.2020
Температура в Москве бьет абсолютный рекорд второй день подряд
0
153
11:00 19.02.2020
Депутат Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты
0
148
10:32 19.02.2020
Риторика Саакашвили в адрес Путина стала одной из причин войны с Грузией - Волкер
0
221
10:20 19.02.2020
Английские врачи смогут отказываться от пациентов, которые проявили по отношению к медикам сексизм или расизм
0
190
10:05 19.02.2020
США поставляют оружие сирийским боевикам - МО РФ
0
243

Возврат к списку