МИД КНР аннулировал аккредитацию троих корреспондентов WSJ в Пекине

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания "Уолл-стрит джорнэл" (WSJ) в Пекине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой вызванной коронавирусом пневмонии.

По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции "Уолл-стрит джорнэл" публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено. "Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов "Уолл-стрит джорнэл" в Пекине", - сказал он.