РФ напечатает деньги для Венесуэлы - Bloomberg

14:00 Источник: Эхо Москвы

Россия напечатает деньги для Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на контракт. Планируется, что Гознак в общей сложности напечатает 300 миллионов купюр номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч боливаров, за что получит почти 7 миллионов евро.

В Венесуэле в последние годы продолжается гиперинфляция, из-за чего властям постоянно приходится печатать новые банкноты. Эхо Москвы