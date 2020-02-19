РФ напечатает деньги для Венесуэлы - Bloomberg
14:00 19.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия напечатает деньги для Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на контракт. Планируется, что Гознак в общей сложности напечатает 300 миллионов купюр номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч боливаров, за что получит почти 7 миллионов евро.
В Венесуэле в последние годы продолжается гиперинфляция, из-за чего властям постоянно приходится печатать новые банкноты. Эхо Москвы
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