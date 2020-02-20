У еще двух россиян на борту Diamond Princess обнаружен коронавирус

09:00 Источник: Коммерсант.ru

У еще двух пассажиров круизного лайнера Diamond Princess из России обнаружили коронавирус, сообщает посольство России в Японии. Их доставят в больницу в ближайшее время. Ранее стало известно об одном случае заражения россиянина на борту лайнера.

«Им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

За два дня с борта сошли уже шесть россиян, у которых не обнаружилась инфекция. Их в ближайшее время отправят в Россию. Коммерсантъ