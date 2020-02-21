Нападение в Полтаве на эвакуированных из Китая украинцев осудили в ООН
19:30 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН осудила события в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцам. Об этом в пятницу говорится в опубликованном сообщении представительства ООН на Украине.
"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения к достоинству и безопасного возвращения на Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", - сказано в сообщении представительства организации в "Фейсбуке".
В представительстве заверили, что ООН продолжает поддерживать меры украинского правительства по реагированию ситуацию вокруг вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. "В прошлом, в ситуациях со вспышками болезней, страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов", - сказано в сообщении.
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