Twitter приостановит работу 70 аккаунтов, связанных с президентской кампанией Блумберга

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, сообщила о приостановке работы 70 аккаунтов, якобы ведущих агитационную работу в пользу экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Об этом в пятницу сообщила газета "Лос-Анджелес таймс".

По словам представителя Twitter, некоторые страницы будут заблокированы навсегда, однако в отдельных случаях для продолжения работы пользователям нужно будет подтвердить, что они продолжают осуществлять контроль над своим аккаунтом. "Мы приняли принудительные меры в отношении группы аккаунтов за нарушение нашей политики, направленной на борьбу с махинациями и спамом на нашей платформе", - указал представитель Twitter.

Как сообщило 20 февраля агентство Рейтер со ссылкой на данные избирательного штаба Блумберга, он израсходовал на свою кампанию в общей сложности 409 млн долларов, в том числе 220,6 млн - в январе. Миллиардер, чье состояние оценивается в 64,2 млрд долларов, финансирует свою кампанию из личных средств и не привлекает пожертвований со стороны избирателей. Как отметило агентство, масштабы расходов Блумберга на политическую агитацию беспрецедентны для начального этапа предвыборной кампании по выдвижению кандидата от Демократической партии на пост президента.

Согласно опубликованным 18 февраля результатам общенационального опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании Эн-би-си и газеты "Уолл-стрит джорнэл", Блумберг сейчас занимает третье место по популярности среди избирателей-демократов - его поддерживают 14% опрошенных, в то время как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пользуется поддержкой 27% избирателей, а экс-вице-президент США Джозеф Байден - 15%.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.