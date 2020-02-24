Работа 74 ТРЦ по всей России приостановлена за грубые нарушения пожарной безопасности - МЧС

10:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа 74 торгово-развлекательных центров на территории России по-прежнему приостановлена за грубые нарушения пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время приостановленными остаются 74 торгово-развлекательных центра. Все нарушения требований пожарной безопасности находятся на контроле надзорных органов МЧС России", - сказали в министерстве.