Работа 74 ТРЦ по всей России приостановлена за грубые нарушения пожарной безопасности - МЧС
10:27 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа 74 торгово-развлекательных центров на территории России по-прежнему приостановлена за грубые нарушения пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В настоящее время приостановленными остаются 74 торгово-развлекательных центра. Все нарушения требований пожарной безопасности находятся на контроле надзорных органов МЧС России", - сказали в министерстве.
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