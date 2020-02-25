В отношении президента Колумбии начато расследование по подозрению в корупции
08:30 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей (нижняя палата парламента) Колумбии открыла расследование в отношении президента Ивана Дуке, который подозревается в подкупе голосов избирателей во время президентских выборов в 2018 году. Об этом в понедельник сообщил глава комиссии по обвинению Джон Хайро Карденас.
"Мы решили официально начать расследование в отношении президента республики", - приводит его слова радиостанция Эфэ-эмэ (La FM).
Карденас отметил, что комиссия получила жалобу на президента от депутата Давида Расеро. В ней политик, ссылаясь на заявления бывшего члена колумбийского Конгресса Аиды Мерлано, обвинил Дуке в использовании коррупционных схем во время президентской кампании 2018 года.
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