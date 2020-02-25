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Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой

14:00 25.02.2020 Источник: Интерфакс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким скончавшегося во вторник маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты", - сказал Шойгу.

Он назвал Язова истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу.

"Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

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