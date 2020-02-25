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Мэр Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы

16:16 25.02.2020

В Москве ветераны и инвалиды ко Дню Победы получат увеличенные выплаты. Сумма единовременного пособия повышена в разы – такое решение было принято на заседании Президиума столичного правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным. К 75-летию Победы над фашистской Германией, размер выплат станет больше в 2,5-3 раза и составит 10-25 тыс. рублей в зависимости от категории получателей. При этом городские пособия дополнят федеральные выплаты, которые составляют 75 тыс. рублей для участников войны и 50 тыс. рублей для тружеников тыла.

В Москве единовременную материальную помощь ко Дню Победы, получат более 110 тыс. ветеранов и инвалидов. В их числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; награждённые медалью «За оборону Ленинграда»; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участникам обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны; горожане, награждённым знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в годы войны, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженики тыла, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

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