Более 400 тыс. подписей собрала петиция с требованием отставки президента Южной Кореи - СМИ
08:50 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 400 тыс. южнокорейцев подписали петицию с требованием импичмента президента страны Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил в среду телеканал Кей-би-эс, в случае если петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти обязаны на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.
Составители документа раскритиковали правительство за то, что оно не закрыло границу с Китаем после того, как вспышка заболевания в соседней стране приобрела опасные масштабы. Авторы петиции обвинили Мун Чжэ Ина в следовании интересам КНР, а не собственной страны. "Мун Чжэ Ин ведет себя, словно он не президент Южной Кореи, а председатель Китая", - отмечается в тексте.
Авторы подчеркивают, что правительство сначала отказалось запретить въезд китайцам в Южную Корею, ссылаясь на международное законодательство, а затем, когда инфекция распространилась по всем регионам КНР, ограничило въезд лишь для тех, кто посещал провинцию Хубэй. "Президент Республики Корея обязан защищать свой народ. Если бы он думал о безопасности соотечественников, он должен был полностью закрыть въезд в страну из Китая", - подчеркивается в петиции. "Несмотря на дефицит медицинских масок в Корее, Мун Чжэ Ин отправил 3 млн масок в Китай и не предпринял никаких мер для того, чтобы остановить рост цен на них", - отмечают авторы документа.
Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.
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