Посольство РФ задолжало Великобритании почти $7,5 млн за въезд дипломатов в центр Лондона - СМИ
13:32 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Таким образом, Россия заняла пятое место среди должников. Впереди США, Япония, Нигерия и Индия. Въезд в центр Лондона является платным с 2003 года. Эхо Москвы
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