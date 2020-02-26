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Посольство РФ задолжало Великобритании почти $7,5 млн за въезд дипломатов в центр Лондона - СМИ

13:32 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Российское посольство задолжало Великобритании почти 7,5 миллиона долларов за въезд дипломатов в центр Лондона. Об этом сообщает издание «МБХ медиа» со ссылкой на сайт британского парламента.

Таким образом, Россия заняла пятое место среди должников. Впереди США, Япония, Нигерия и Индия. Въезд в центр Лондона является платным с 2003 года.  Эхо Москвы

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