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НОВОСТИ

В Нью-Дели демонстранты подожгли мечеть

13:10 26.02.2020 Источник: REGNUM

В ходе акций протеста в индийской столице, городе Нью-Дели, была подожжена мечеть, об этом 26 февраля сообщает Al Jazeera.

В районе города Ашок-Нагар прошла демонстрация, участники которой подожгли местную мечеть.

По видеоматериалам, распространенным в социальных сетях, видно как демонстранты взбираются на минарет, на который пытаются водрузить флаг. В районе наблюдаются столкновения между протестующими.

Напомним, акции протеста в Нью-Дели были вызваны неприятием закона, предоставляющего гражданство для не мусульман соседних государств, что, с точки зрения демонстрантов, дискриминирует индийских мусульман.  ИА REGNUM

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