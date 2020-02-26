Около 81 тысячи человек в мире заразились новым коронавирусом - ВОЗ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 81 тыс. человек во всем мире заразилась новым коронавирусом. Более 96% случаев заболевания зарегистрированы в Китае, заявил в среду на пресс-конференции в Риме директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Всего зарегистрировано 80 988 случаев", - сказал он и подчеркнул, что 96,5% из них приходится на Китай.