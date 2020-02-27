Саудовская Аравия приостановила въезд паломников
12:00 27.02.2020 Источник: Интерфакс
Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине. Об этом сообщил МИД королевства и объяснил это необходимостью предотвратить завоз коронавируса COVID-19 в страну.
Также временно запрещен въезд в королевство по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.
Кроме того, власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.
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