Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 500 человек
15:32 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число инфицированных коронавирусом нового типа в Италии возросло до 528 человек. Об этом объявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
"Всего у нас 528 случаев заражения", - сообщил он. В то же время Боррелли подчеркнул, что Высший институт здоровья официально подтвердил 282 случая.
Ранее поступила информация о 474 заболевших.
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