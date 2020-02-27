Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 500 человек

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Италии возросло до 528 человек. Об этом объявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Всего у нас 528 случаев заражения", - сообщил он. В то же время Боррелли подчеркнул, что Высший институт здоровья официально подтвердил 282 случая.

Ранее поступила информация о 474 заболевших.