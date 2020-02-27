ЕС может ввести санкции против РФ и Китая из-за кибератак - Bloomberg

19:20 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз может ввести санкции против России и Китая из-за кибератак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. При этом они не уточняют, против кого и за какие преступления будут введены ограничительные меры. Переговоры на этот счет могут продлиться около двух месяцев.

Отмечается, что это станет первым применением санкций за киберпреступления по нормам, разработанным Евросоюзом прошлой весной. Режим предусматривает запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Эхо Москвы