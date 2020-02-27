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С 4 марта временно перестанет ходить поезд Москва-Ницца

20:00 27.02.2020 Источник: Интерфакс

Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей из-за ситуации с коронавирусом временно приостанавливается с 4 марта, сообщил Минтранс РФ.

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва", - сообщил представитель ведомства журналистам.

Решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, уточнил он.

По данным сайта РЖД, поезд Москва-Ницца отправляется из Москвы один раз в неделю, по четвергам. Время в пути составляет чуть более 2 суток.

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