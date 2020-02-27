Большинство украинцев поддерживают право русскоязычных на обучение на родном языке - опрос
22:40 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лишь 24% украинцев считают, что государство не должно обеспечивать русскоязычным гражданам Украины возможность получать школьное образование на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в четверг Киевским международным институтом социологии (КМИС).
В то же время 33% опрошенных выступают за то, чтобы такое право было реализовано по всей территории Украины. Еще 40% уверены, что школьники имеют право обучаться на русском языке в тех областях, где этого желает большинство населения.
Кроме того, 37% опрошенных придерживаются мнения, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории страны. При этом 31 из 100 респондентов считают, что данная норма должна действовать в тех регионах, где этого желает большинство населения, но не на всей территории Украины. 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такое право совсем.
Опрос проводился с 21 по 25 февраля среди 1500 человек, достигших 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
НОВОСТИ
- 22:00 27.02.2020
- Правительство выделило более 2,5 млрд руб. на поддержку пострадавших от паводков на Дальнем Востоке
- 21:20 27.02.2020
- Налоговики заблокировали счет российского офиса Google - СМИ
- 20:40 27.02.2020
- Турция на переговорах с РФ заявила о необходимости режима перемирия в Идлибе - заявление
- 20:00 27.02.2020
- С 4 марта временно перестанет ходить поезд Москва-Ницца
- 19:20 27.02.2020
- ЕС может ввести санкции против РФ и Китая из-за кибератак - Bloomberg
- 18:40 27.02.2020
- Вице-президент Ирана Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом - ИРНА
- 18:00 27.02.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель
- 17:32 27.02.2020
- Штрафы для водителей в проекте нового КоАП будут пересмотрены
- 17:12 27.02.2020
- Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU, которая инициировала обыски на ЧМ
- 17:00 27.02.2020
- Темпы оттока специалистов из России сократились - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать