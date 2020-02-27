Большинство украинцев поддерживают право русскоязычных на обучение на родном языке - опрос

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь 24% украинцев считают, что государство не должно обеспечивать русскоязычным гражданам Украины возможность получать школьное образование на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в четверг Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время 33% опрошенных выступают за то, чтобы такое право было реализовано по всей территории Украины. Еще 40% уверены, что школьники имеют право обучаться на русском языке в тех областях, где этого желает большинство населения.

Кроме того, 37% опрошенных придерживаются мнения, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории страны. При этом 31 из 100 респондентов считают, что данная норма должна действовать в тех регионах, где этого желает большинство населения, но не на всей территории Украины. 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такое право совсем.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля среди 1500 человек, достигших 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.