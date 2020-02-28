Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
10:20 28.02.2020 Источник: Lenta.ru
Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. Некоторые специалисты сравнивают открытие по значимости с обнаружением первых костей динозавров. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в центре галактики, удаленной от Земли на 390 миллионов световых лет и находящейся в скоплении Змееносца. Выброс энергии был таким сильным, что пробил гигантскую брешь в плазме, окружающей скопление. В эту полость могли бы поместиться 15 галактик Млечный Путь.
Ученые и раньше наблюдали брешь через рентгеновские телескопы, однако тогда они отвергали идею, что феномен носит взрывной характер. Эта гипотеза подтвердилось в ходе наблюдений с помощью радиотелескопов и других инструментов, улавливающих разные длины волн: рентгеновской обсерватории Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии и радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии.
Исследователям пока не известна причина такого сильного взрыва. В будущем будут проведены более тщательные наблюдения с использованием 4096 антенн MWA вместо 2048. Lenta.Ru
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