Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве

15:40

В Москве стартует специальная образовательная программа для волонтеров «Включайся!», подготовленая ресурсным центром «Мосволонтер». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, 29 февраля и 1 марта первые занятия состоятся на базе Московского политехнического университета.

«Программа рассчитана на начинающих волонтеров и тех, кто только открывает для себя добровольчество, - отмечает заммэра. - Первыми слушателями обновленного курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтерского корпуса 75-летия Победы. Занятия пройдут в формате двухдневного интенсива с мастер-классами и лекциями».

Слушателям расскажут о волонтерстве деятельности, этике, структуре добровольческих корпусов, а также научат эффективным коммуникациям и действиям при чрезвычайных ситуациях.