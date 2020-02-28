Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве
15:40 28.02.2020
В Москве стартует специальная образовательная программа для волонтеров «Включайся!», подготовленая ресурсным центром «Мосволонтер». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, 29 февраля и 1 марта первые занятия состоятся на базе Московского политехнического университета.
«Программа рассчитана на начинающих волонтеров и тех, кто только открывает для себя добровольчество, - отмечает заммэра. - Первыми слушателями обновленного курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтерского корпуса 75-летия Победы. Занятия пройдут в формате двухдневного интенсива с мастер-классами и лекциями».
Слушателям расскажут о волонтерстве деятельности, этике, структуре добровольческих корпусов, а также научат эффективным коммуникациям и действиям при чрезвычайных ситуациях.
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