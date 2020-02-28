В аэропортах Москвы усилят контроль за рейсами из Ирана и Южной Кореи
21:53 28.02.2020
Планируется фиксировать контактная информация всех пассажиров из этих стран и сведения о местах их пребывания. «Это сделано для обеспечения контроля состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву, - сказала Ракова. - Пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры, а также у них будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, выдана памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия. Как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китайской Народной Республики. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель».
Сейчас в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено.
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