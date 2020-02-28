В аэропортах Москвы усилят контроль за рейсами из Ирана и Южной Кореи

21:53

Медицинский контроль за пассажирами, прилетающими в РФ из Южной Кореи и Ирана будет усилен. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эти меры принимаются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в этих странах, а так же с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с с ними.

Планируется фиксировать контактная информация всех пассажиров из этих стран и сведения о местах их пребывания. «Это сделано для обеспечения контроля состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву, - сказала Ракова. - Пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры, а также у них будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, выдана памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия. Как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китайской Народной Республики. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель».

Сейчас в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено.