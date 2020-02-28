0
0
49
НОВОСТИ

В аэропортах Москвы усилят контроль за рейсами из Ирана и Южной Кореи

21:53 28.02.2020

Медицинский контроль за пассажирами, прилетающими в РФ из Южной Кореи и Ирана будет усилен. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эти меры принимаются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с новой коронавирусной инфекцией  (COVID-19) в этих странах, а так же с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с с ними.
Планируется фиксировать контактная информация всех пассажиров из этих стран и сведения о местах их пребывания. «Это сделано для обеспечения контроля состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву, - сказала Ракова. - Пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры, а также у них будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, выдана памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия. Как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китайской Народной Республики. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель».
Сейчас в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:10 28.02.2020
ЧВК «Вагнера» закрыла «ливийское направление» из-за перемирия между ПНС и ЛНА
0
0
22:00 28.02.2020
Пензенский фигурант дела "Сети" рассказал суду, что не знает подсудимых из Петербурга
0
30
21:20 28.02.2020
Грета Тунберг призывает сверстников к "взрослой" борьбе за климат
0
96
20:40 28.02.2020
Из-за обострения в Идлибе Турция может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы - СМИ
0
214
20:00 28.02.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель
0
225
19:20 28.02.2020
ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким
0
252
18:40 28.02.2020
Четверть россиян готовы проголосовать за поправки к Конституции, не понимая их сути - опрос
0
308
18:00 28.02.2020
Единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции РФ - Клишас
0
311
17:32 28.02.2020
В России расширили перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
0
364
17:12 28.02.2020
РФ рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
0
405

Возврат к списку