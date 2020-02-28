0
0
0
НОВОСТИ

Пензенский фигурант дела "Сети" рассказал суду, что не знает подсудимых из Петербурга

22:00 28.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Пензенский фигурант дела «Сети» рассказал второму западному окружному военному суду о том, что не знает петербургских подсудимых. По его словам, ему пришлось оговорить их под пытками.

Затем суд начал допрашивать другого фигуранта дела Сети из Пензы — Максима Иванкина. 

Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:53 28.02.2020
В аэропортах Москвы усилят контроль за рейсами из Ирана и Южной Кореи
0
35
21:20 28.02.2020
Грета Тунберг призывает сверстников к "взрослой" борьбе за климат
0
88
20:40 28.02.2020
Из-за обострения в Идлибе Турция может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы - СМИ
0
204
20:00 28.02.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель
0
218
19:20 28.02.2020
ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким
0
246
18:40 28.02.2020
Четверть россиян готовы проголосовать за поправки к Конституции, не понимая их сути - опрос
0
301
18:00 28.02.2020
Единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции РФ - Клишас
0
306
17:32 28.02.2020
В России расширили перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
0
359
17:12 28.02.2020
РФ рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
0
399
17:00 28.02.2020
Турецких военных вне наблюдательных постов в Идлибе быть не должно, отмечено на Совбезе РФ
0
449

Возврат к списку