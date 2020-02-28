Пензенский фигурант дела "Сети" рассказал суду, что не знает подсудимых из Петербурга

22:00 Источник: Эхо Москвы

Пензенский фигурант дела «Сети» рассказал второму западному окружному военному суду о том, что не знает петербургских подсудимых. По его словам, ему пришлось оговорить их под пытками.

Затем суд начал допрашивать другого фигуранта дела Сети из Пензы — Максима Иванкина.

Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России. Эхо Москвы