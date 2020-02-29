В поджоге Лионского вокзала в Париже подозревают конголезских активистов
10:30 29.02.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Клубы густого дыма поднялись в пятницу днем над Лионским вокзалом (Gare de Lyon) в Париже. Это один из шести крупнейших железнодорожных вокзалов Франции.
Пожарные сообщили, что взяли возгорание под контроль. Полиция провела эвакуацию пассажиров и работников из подземной части вокзала и попросила граждан избегать места пожара.
Представитель железнодорожного профсоюза сообщил корреспонденту Би-би-си, что причиной пожара был поджог. По его словам, вокзал подожгли люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, который должен был начаться в 19.00 в концертном зале AccorHotels Arena неподалеку от вокзала.
Агентство Франс пресс сообщает, что неизвестные подожгли мусорные баки и мотороллеры, припаркованные у вокзала.
Префектура полиции разместила в "Твиттере" видео очевидца, на котором видно, что некие люди пытаются создать баррикады возле очага возгорания и мешают пожарным тушить пламя.
Полиция, тем временем, не называет причину возгорания и пока официально не подтверждает версию поджога. Сообщений о пострадавших нет.
Парижская полиция сообщила в "Твиттере", что беспорядки зарегистрированы в районе Берси, недалеко от места проведения концерта и что туда отправлены силы полиции.
Конголезцы, живущие во Франции и Бельгии, регулярно выступают против концертов артистов из Демократической республики Конго, которых они считают связанными с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой и его преемником Феликсом Чисекеди.
В 2017 году концерты Фалли Ипупы во Франции и Бельгии были отменены из-за угрозы общественному порядку. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 11:30 29.02.2020
- Российские моряки получили в Кабо-Верде длительные сроки заключения по делу о наркотиках
- 11:00 29.02.2020
- Facebook и Twitter не подтвердили заявление Госдепа о причастности РФ к распространению фейков о коронавирусе
- 10:00 29.02.2020
- В Финляндии предложили отменить визы для россиян из приграничных районов
- 09:30 29.02.2020
- В Бразилии расшифровали геном коронавируса
- 09:00 29.02.2020
- Трамп захотел провести саммит по вопросам разоружения с лидерами РФ и КНР
- 08:50 29.02.2020
- Фильм Романа Полански получил три премии "Сезар"
- 08:40 29.02.2020
- Украина не собирается праздновать 9 мая
- 08:30 29.02.2020
- Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции
- 22:40 28.02.2020
- РПЦ попросила передать ей часовню петербургского храма Спаса на Крови
- 22:10 28.02.2020
- ЧВК «Вагнера» закрыла «ливийское направление» из-за перемирия между ПНС и ЛНА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать