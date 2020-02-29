Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении экономики Украины
12:00 29.02.2020 Источник: Известия
Украинский политик, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила нынешнюю власть Украины в целенаправленном убийстве экономики страны, сообщает в пятницу, 28 февраля, украинский телеканал «Наш».
Тимошенко подчеркнула, что после смены власти в государстве производство снизилось на 20,4%. По мнению политика, правящие структуры должны были выявить причины обвала промышленного сектора, но не сделали этого целенаправленно.
«Это сознательная спланированная политика уничтожения нашей страны. Кто стоит за этой политикой? Национальный банк Украины, который находится под внешним управлением, там нет украинской стратегии, там нет украинской системы интересов, там есть сознательная политика уничтожения Украины», — заявила Тимошенко.
19 января Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее влияние и стала объектом, который остальные просто используют. Известия
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